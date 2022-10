Rei Carlos III retoma compromissos públicos com visita à Escócia

O Rei Carlos III e a rainha consorte, Camilla, visitaram esta segunda-feira a Escócia, naquele que foi o primeiro compromisso público do monarca após o período de luto devido à morte da Rainha Isabel II.

Centenas de pessoas apareceram nas ruas de Dunfermline, na região de Fife, a norte de Edimburgo, para receber o novo monarca, que vestiu um kilt, a saia tradicional usada pelos homens escoceses.

Tal como em outras ocasiões, Carlos III passou algum tempo a trocar apertos de mão e a conversar com vários dos populares presentes.

O Rei conferiu o estatuto de cidade a Dunfermline, local de nascimento do antepassado Carlos I, que reinou no século XVII antes da execução por Oliver Cromwell e foi o último monarca britânico nascido na Escócia.

Dunfermline foi uma das oito localidades que ganharam o estatuto de cidade como parte das celebrações do Jubileu de Platina no início deste ano para assinalar os 70 anos de Isabel II no trono.

"Não poderia haver maneira mais adequada de marcar a extraordinária vida de serviço da minha amada mãe do que conceder esta honra a um lugar que se tornou famoso pela sua longa e distinta história, e pelo papel indispensável que desempenhou na vida do nosso país", afirmou Charles num discurso.

Na parte da tarde, Carlos e Camilla organizaram uma receção para cerca de 300 convidados no Castelo de Holyrood, em Edimburgo, para celebrar a contribuição da comunidade britânica do Ásia do Sul, nomeadamente de origem indiana e paquistanesa.

O Rei Carlos II, de 73 anos, foi proclamado imediatamente após a morte da mãe Isabel II no Castelo de Balmoral, na Escócia, em 08 de setembro.

O Reino Unido cumpriu 10 dias de luto nacional, enquanto a família real prolongou o período de luto por uma semana após o funeral da rainha, em 19 de setembro.