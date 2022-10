Carlos III decide não ir a cimeira sobre alterações climáticas no Egito

O rei Carlos III não vai estar presente na cimeira internacional sobre alterações climáticas (COP27) no Egito, agendada para novembro, com a imprensa britânica a assinalar que a decisão surgiu após a oposição da primeira-ministra britânica, Liz Truss.

De acordo com o jornal Sunday Times, a líder conservadora ter-se-á oposto à participação do monarca na conferência, quando se reuniu com o rei no mês passado no Palácio de Buckingham.

Embora não houvesse qualquer desmentido oficial, outros meios de comunicação britânicos citaram o palácio e fontes governamentais não identificadas para explicar que Carlos III tomou a decisão de não ir ao evento após consulta com a primeira-ministra e que qualquer sugestão de desacordo era falsa.

Segundo as regras que regem a monarquia constitucional britânica, o rei está impedido de interferir na política. Por convenção, todas as visitas oficiais ao estrangeiro de membros da família real são realizadas de acordo com o conselho do governo e uma decisão como esta teria resultado de consulta e acordo.

Antes de se tornar rei, quando a Isabel II morreu a 8 de setembro, houve especulações de que Carlos viajaria até à cimeira na anterior condição de Príncipe de Gales.

Carlos participou na cimeira climática anterior (COP26), no ano passado, em Glasgow (Escócia), mas a sua participação na conferência deste ano nunca foi confirmada. A COP27 tem lugar de 16 a 18 de novembro na estância turística de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho.

Quando era Príncipe de Gales, Carlos chegou a ser acusado de ingerência em matérias governamentais. Após subir ao trono, o novo monarca britânico admitiu que teria menos liberdade para se expressar publicamente.