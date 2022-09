Livro que acertou no ano da morte de Isabel II esgota nas livrarias britânicas

O livro "Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future", de Mario Reading, que previa o ano da morte da Rainha Isabel II, esgotou nas livrarias britânicas depois da morte da monarca.

No livro, publicado em 2006, Reading interpreta "Les Propheties" de Nostradamus, com previsões do vidente e astrólogo francês.

Numa delas, Nostradamus previu a idade exata com que a monarca ia morrer:

"A Rainha Isabel II morrerá por volta dos anos 2022, com cerca de 96 anos".

Segundo o The Times, foram vendidas cerca de oito mil cópias na semana seguinte à morte de Isabel II. Na semana anterior, tinham sido vendidas apenas cinco cópias.

As previsões falam também do Rei Carlos III: apontam que vai abdicar e será substituído por um rei "misterioso", que será Harry, o segundo filho e quinto na atual linha de sucessão - atrás do irmão William e dos filhos de William, George, Charlotte e Louis.

"Porque desaprovaram o seu divórcio, um homem que mais tarde consideraram indigno; O Povo forçará a saída do Rei das ilhas; Um Homem substituirá quem nunca esperou ser rei", lê-se na obra de Nostradamus.

O astrólogo francês já tinha dado indícios da II Guerra Mundial ou dos ataques de 11 de setembro em Nova Iorque, nos EUA.

A Rainha Isabel II morreu no dia 8 de setembro no Castelo de Balmoral, na Escócia, aos 96 anos e após 70 de reinado. O filho primogénito assumiu o trono com o título de Carlos III.

A monarca foi sepultada junto da família no Castelo de Windsor.