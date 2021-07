Perfil Olímpico. O Rei do Rio

O Perfil Olímpico deste sábado é com uma das maiores esperanças portuguesas em Tóquio. Conheça melhor o Rei do Rio que passa mais tempo em estágios do que em casa.

Fernando Pimenta é o português mais medalhado de sempre, tem no total mais de 100 medalhas internacionais.

O primeiro objetivo em Tóquio vai ser chegar à final de K1 1000M.

