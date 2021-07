Tóquio 2020. Canoístas portugueses partiram para o Japão para lutar por um lugar no pódio

A canoagem é uma das modalidades em que os portugueses depositam maiores esperanças na conquista de medalhas nos Jogos Olímpicos deste ano. Os canoístas que vão representar Portugal partiram esta segunda-feira para o Japão com a promessa de lutarem por um lugar no pódio.

Nos últimos anos, a canoagem tem dado muitas alegrias aos portugueses. O desempenho dos atletas abre, por isso, boas perspetivas para os Jogos Olímpicos. Fernando Pimenta é um dos nomes do qual se espera uma subida ao pódio no Japão.

Fernando Pimenta falhou as medalhas no Rio de Janeiro, mas antes, em Londres, tinha conquistado a Prata com Emanuel Silva. O atleta de 35 anos vai para a quinta presença em Jogos Olímpicos. A ambição é a mesma de sempre.

Emanuel Silva vai estar em K4 500 metros com João Ribeiro, David Varela e Messias Baptista.

Além de Fernando Pimenta, a comitiva portuguesa na canoagem fica completa com Antoine Launay, Joana Vasconcelos e Teresa Portela, que estará pela quarta vez nos Jogos Olímpicos.

No Japão já está Antoine Launay, que será o primeiro a competir, a partir do próximo dia 28. Ao atleta do Slalom juntam-se aos 7 canoístas portugueses que partiram esta segunda-feira de Lisboa em direção a Tóquio. Na bagagem levam o sonho da conquista de medalhas.

