Jogos Olímpicos. OMS acredita que competição será um exemplo

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde acredita que os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 serão um exemplo se forem cumpridas todas as regras sanitárias.

Tedros Ghebreyesus considera importante a realização das provas para passar ao mundo uma mensagem de esperança.

"Que estes Jogos sejam o momento que une o mundo e espoletam a solidariedade e a determinação que precisamos para pormos fim à pandemia juntos", afirmou.

Para alcançar esse objetivo, Tedros Adhanom Ghebreyesus relembra que é fundamental vacinar 70% da população de todos os países "até meados do ano que vem".

Organização pondera cancelamento

A organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio admite o cancelamento do evento, a três dias do arranque das provas. A hipótese foi admitida na manhã de terça-feira, depois do aumento de novos casos covid-19 no Japão.

