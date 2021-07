Tóquio2020. Jogos Olímpicos vão ser "estranhos, difíceis e muito diferentes" do habitual

Após o inédito adiamento em 2020, a pandemia de covid-19 vai condicionar as competições previstas entre sexta-feira e 8 de agosto, mas também a convivência habitual entre culturas em Jogos Olímpicos.

"[Vão ser] uns Jogos estranhos, difíceis, muito diferentes do que estamos habituados, porque os constrangimentos, limitações, dificuldades estabelecidas criam-nos a expectativa de que as coisas vão correr, mas num quadro completamente diferente", advertiu o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP).

Normalmente, os Jogos Olímpicos "são uma grande festa, de convívio, confraternização, partilha", mas as precauções sanitárias vão transformar a experiência em "uma coisa completamente diferente".

"Com as limitações aos contactos e mobilidade, as regras existentes sobre o controlo do estado de saúde, os testes que têm de fazer, o acompanhamento por uma aplicação informática que sinaliza onde estão e onde vão, diria que é um inferno", admitiu.