Tóquio 2020. Simone Biles desfalca Estados Unidos em plena final por equipas

A norte-americana Simone Biles, tetracampeã olímpica de ginástica artística no Rio2016, desfalcou esta terça-feira a seleção dos Estados Unidos em plena final feminina por equipas de Tóquio2020, aparentemente devido a lesão.

Biles, de 24 anos, considerada uma das melhores ginastas de sempre, ausentou-se por momentos, acompanhada pelo médico da seleção dos Estados Unidos, regressando algum tempo depois para abraçar as colegas Grace McCallum, Sunisa Lee e Jordan Chiles.

A equipa norte-americana, cujo domínio da modalidade já tinha sido ameaçado pela Rússia, que se impôs na ronda de qualificação para a final desta terça-feira, ficou em posição ainda mais fragilizada para defender em Tóquio a medalha de ouro conquistada há cinco anos, no Rio de Janeiro.

Pouco tempo depois, a Federação Norte-americana de Ginástica informou que Biles seria substituída durante o resto da final, "por razões médicas" -- após ter efetuado apenas a prova de salto -, e submetida a "exames médicos", sem revelar detalhes sobre a possível lesão.

Biles, que no Rio2016, além da medalha de ouro por equipas, conquistou também os títulos olímpicos no concurso completo e em dois aparelhos (salto e solo), poderá mesmo ter em risco a continuidade em Tóquio2020, nos quais prometia ser uma das principais figuras e nos quais está qualificada para as cinco finais individuais.

