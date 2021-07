Tóquio 2020. Auriol Dongmo e Patrícia Mamona disputam as finais esta madrugada

Há mais portugueses na corrida pelas medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Auriol Dongmo disputa, na madrugada de domingo, a final do lançamento do peso e Patricia Mamona tenta chegar às medalhas no triplo salto já durante a manhã. Lançada está também Liliana Cá que este sábado garantiu um lugar na final do disco e os velejadores Jorge Lima e José Costa que estão na medal race da classe 49er.

Os velejadores Jorge Lima e José Costa conseguiram o diploma olímpico: vão levar pela primeira vez Portugal à medal race na classe de 49 er em Tóquio. Na regata decisiva, marcada para a próxima segunda-feira, arrancam na sexta posição com 72 pontos, a 20 pontos dos líderes neozelandeses Peter Burling e Blair Tuke.

Os dois atletas conseguiram um 11.º lugar nas três regatas deste sábado e dois quartos lugares. Alcançaram assim o melhor resultado olímpico juntos, deixando para trás o 16º lugar que tinham conseguido no Rio2016.

No atletismo, Liliana Cá apurou-se para a final do lançamento do disco. A prova está também marcada para segunda-feira. Começou a prova com 57,70 metros e melhorou no segundo ensaio, com 62,85 metros. Esta marca valeu-lhe 8.º lugar na qualificação. Ainda assim a estreante em Jogos Olímpicos está aquém da melhor marca pessoal.

Este sábado foi de despedida para os outros três portugueses que estavam em competição:

Irina Rodrigues falhou o acesso à final do lançamento do disco, tendo terminado a qualificação em vigésimo quinto lugar

Na ginástica, Diogo Abreu também fica pelo caminho ao falhar o acesso à final dos trampolins

O velocista Carlos Nascimento foi o último português a entrar em cena e acabou eliminado na primeira ronda de 100 metros.

