Tóquio 2020. Catarina Monteiro recebida com aplausos à chegada a Portugal

Catarina Monteiro chegou a Portugal, esta sexta-feira à noite, depois da participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A atleta foi recebida no aeroporto do Porto com aplausos e apupos, após ter conquistado o 11º lugar na prova de 200 metros em mariposa.

A vila-condense, de 27 anos, conseguiu o terceiro melhor resultado olímpico da natação portuguesa, apenas superado por Alexandre Yokochi, em 1984, mas o melhor alguma vez conseguido na categoria feminina da natação em Portugal.