"Faço parte das melhores do mundo, sou vice-campeã olímpica, a segunda melhor do mundo!"

Patrícia Mamona, emocionada, agradeceu o apoio de todos os portugueses e mostrou-se muito orgulhosa pela conquista da primeira medalha olímpica e por ter ultrapassado os 15 metros no triplo salto.

Patrícia Mamona venceu a medalha de prata e estabeleceu um novo recorde nacional do triplo salto ao conseguir 15,01 metros nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, arrebatando a segunda medalha por atletas portugueses depois do bronze do judoca Jorge Fonseca (-100 kg).

Patrícia Mamona vai receber a medalha de prata na segunda-feira às 10:08 locais (02:08 em Lisboa) no Estádio Olímpico de Tóquio.

VEJA TAMBÉM: