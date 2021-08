Patrícia Mamona conquistou hoje a medalha de prata no triplo salto ao conseguir 15,01 metros, um novo recorde nacional nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.



No primeiro ensaio da final, Patrícia Mamona, de 32 anos, já tinha hoje melhorado em 25 centímetros, para 14,91 metros, a sua melhor marca nacional, que estava nos 14,66, alcançados em 09 de julho último, na etapa da do Mónaco da Liga de Diamante

A saltadora cumpre a sua terceira presença em Jogos Olímpicos, depois do sexto posto no Rio2016 e do 13.º lugar em Londres2012.