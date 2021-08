Tóquio 2020. Fernando Pimenta beijou o pódio e partilhou a medalha de bronze com a filha

Fernando Pimenta conquistou a medalha de bronze na prova final de K1 1.000 metros nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. O atleta foi chamado para receber a medalha, mas antes de subir, Fernando Pimenta ajoelhou-se e beijou o pódio. Na hora de receber a medalha, o canoísta lembrou-se da filha, tirou a chucha do bolso, partilhando o momento da conquista com Margarida de Sousa Pimenta.

"Provavelmente a maior medalha que podia já a tenho, uma Margarida. Os resultado desportivos são importantes, mas das coisas mais importantes é a nossa vida pessoal", dissera antes da partida para Tóquio.

O atleta também não se esqueceu de agradecer o apoio dos portugueses, "saio feliz e de consciência tranquila", afirmou o canoísta de 31 anos.

Vice-campeão olímpico em Londres 2012, em K2 1.000 metros, ao lado de Emanuel Silva, terminou a prova de K1 1.000 metros de Tóquio 2020 em 3.22,478 minutos, apenas atrás dos húngaros Balint Kopasz, novo recordista olímpico, com 3.20,643, e Adam Varga (3.22,431).

Fernando Pimenta chegou a liderar a prova final mas acabou superado pelos atletas húngaros que ocuparam os outros lugares do pódio.

Com três medalhas conquistadas em Tóquio 2020, uma vez que Jorge Fonseca alcançou a de bronze na categoria de -100 kg e Patrícia Mamona arrebatou a de prata no triplo salto, Portugal já igualou o melhor pecúlio em Jogos Olímpicos, reeditando as três subidas ao pódio de Los Angeles 1984 e Atenas 2004.

Portugal passou a contar com um total de 27 medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos (quatro de ouro, nove de prata e 14 de bronze), duas das quais na canoagem, ambas com a participação de Fernando Pimenta, que integra agora o restrito grupo de atletas lusos com dois pódios no maior evento desportivo mundial, juntamente com os atletas Carlos Lopes, Rosa Mota e Fernanda Ribeiro e o cavaleiro Luís Mena Silva.

