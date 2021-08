Fernando Pimenta conquista medalha de bronze em K1 1.000

O canoísta Fernando Pimenta conquistou esta terça-feira a medalha de bronze em K1 1.000 metros nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, a terceira medalha obtida por atletas portugueses, depois do bronze do judoca Jorge Fonseca e da prata da atleta Patrícia Mamona.

Fernando Pimenta, de 31 anos, que se tinha sagrado vice-campeão olímpico em Londres 2012, em K2 1.000 metros, ao lado de Emanuel Silva, terminou a prova de K1 1.000 metros de Tóquio 2020 em 3.22,478 minutos, apenas atrás dos húngaros Balint Kopasz, novo recordista olímpico, com 3.20,643, e Adam Varga (3.22,431).

Depois da estreia auspiciosa em Londres 2012, numa longa carreira que engloba 105 pódios em competições internacionais, Fernando Pimenta foi ainda quinto classificado em K1 1.000 metros e sexto em K4 1.000 metros no Rio 2016.

TIAGO PETINGA/ LUSA

Com três medalhas conquistadas em Tóquio 2020, uma vez que Jorge Fonseca alcançou a de bronze na categoria de -100 kg e Patrícia Mamona arrebatou a de prata no triplo salto, Portugal já igualou o melhor pecúlio em Jogos Olímpicos, reeditando as três subidas ao pódio de Los Angeles 1984 e Atenas 2004.

Portugal passou a contar com um total de 27 medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos (quatro de ouro, nove de prata e 14 de bronze), duas das quais na canoagem, ambas com a participação de Fernando Pimenta, que integra agora o restrito grupo de atletas lusos com dois pódios no maior evento desportivo mundial.

Carlos Lopes obteve a prata nos 10.000 metros em Montreal 1976 e o ouro na maratona em Los Angeles 1984, Rosa Mota conquistou o bronze em Los Angeles 1984 e o ouro em Seul 1988, ambos na maratona, Fernanda Ribeiro foi campeã dos 10.000 metros em Atlanta 1996 e bronze em Sydney 2000 e o cavaleiro Luís Mena Silva arrebatou duas medalhas de bronze em desportos equestres, em Berlim 1936 e em Londres 1948.