Afinal, o que são 17,98 metros, a marca que valeu o título olímpico a Pichardo?

Dezassete metros e noventa e oito centímetros: foi este o número que valeu o ouro a Portugal. O salto de Pedro Pichardo tornou-se no novo recorde de Portugal e melhor marca mundial do ano.

Mas afinal, o que são realmente 17,98 metros?

Por exemplo, para conseguir este comprimento, uma pessoa de estatura média teria de dar aproximadamente 23 passos. A dimensão que Pichardo saltou dá também para quatro lugares de estacionamento na horizontal e um dos barcos da Marina de Oeiras, que pode ver na reportagem acima, que está pronto para dar uma volta ao mundo em três anos, consegue ter um comprimento menor.

Pedro Pablo Pichardo nasceu em Cuba há 28 anos. Em 2017, desertou do país e escolheu Portugal para viver. Naturalizou-se em dezembro desse mesmo ano, mas só foi autorizado a representar a seleção portuguesa em agosto de 2019.

É agora o mais recente campeão olímpico português ao vencer o ouro no triplo salto nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Desde muito jovem que Pedro Pablo Pichardo deu nas vistas no triplo salto e, com o tempo, fixou-se como uma referência desta disciplina do atletismo.

