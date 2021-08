O atleta português Pedro Pichardo conquistou esta quinta-feira a medalha de ouro na final do triplo salto masculino, nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

O terceiro salto, de 17,98 metros (novo recorde de Portugal e melhor marca mundial do ano), valeu o título olímpico a Pichardo, que fez 17,61 metros nos dois primeiros ensaios, nulo no quarto, abdicou do quinto e novamente salto nulo no último ensaio.

O chinês Yaming Zhu, com 17,57 metros, conquistou a prata e Fabrice Zango, do Burkina Faso, com 17,47 metros, ficou com o bronze.

Aleksandra Szmigiel

A cerimónia de entrega de medalhas, na qual se ouvirá "A Portuguesa", está agendada para as 10:47 (hora de Lisboa, 18:47 em Tóquio).

Portugal alcança feito inédito em Jogos Olímpicos

Um título olímpico que assinala um feito histórico para Portugal que, desta forma, garante pela primeira vez a conquista de quatro medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos, depois dos bronzes de Jorge Fonseca e Fernando Pimenta e da prata de Patrícia Mamona.

O anterior registo máximo era de três medalhas e foi alcançado por duas vezes, nas Olímpiadas de Los Angeles1984 e Atenas2004.

Pedro Pichardo, de 28 anos, junta-se a uma restrita lista de campeões olímpicos portugueses, na qual constam também os nomes de Carlos Lopes (1984), Rosa Mota (1988), Fernanda Ribeiro (1996) e Nelson Évora (2008).

Clodagh Kilcoyne

Portugal eleva para 28 o número de medalhas cnquistadas em Jogos Olímpicos (cinco de ouro, nove de prata e 14 de bronze), 12 das quais no atletismo, modalidade que proporcionou também os cinco títulos olímpicos.