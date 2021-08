Portugal conseguiu o melhor desempenho de sempre nos Jogos Olímpicos. Os atletas portugueses conquistaram quatro medalhas e ainda 11 diplomas, que levam o secretário de Estado da Juventude e do Desporto a falar de possíveis aumentos do investimento no desporto.

“Face aos resultados naturalmente que eu entendo que o país deve continuar a apostar no desporto, como tem feito nos últimos anos, e isso tem-se traduzido, ou traduz-se agora, também em resultados. É preciso uma nota, eu diria, de alguma satisfação e de otimismo. (...) Traçámos de facto um conjunto de objetivos que foram amplamente alcançados, muitos deles foram mesmo superados. Acho que estamos todos, genericamente, de parabéns por isso”, afirma.

As conquistas de Tóquio merecem 120 mil euros em prémios para os atletas que subiram ao pódio. O ouro de Pichardo no triplo salto vale 50 mil euros. Patrícia Mamona, prata no triplo salto, recebe 30 mil e a Fernando Pimenta e Jorge Fonseca, que venceram medalhas de bronze na canoagem e no judo respetivamente, são pagos 20 mil euros de prémio.

Quatro medalhas que chegam do Japão às quais se juntam 11 diplomas olímpicos. Os diplomas são de Auriol Dongmo no lançamento do peso, Liliana Cá no lançamento do disco, João Vieira nos 50 km marcha, Emanuel Silva - João Ribeiro - Messias Baptista e David Varela em K4 500 metros, Teresa Portela em K1 500 metros, Maria Martins na prova de Omnium do Ciclismo, Maria Caetano - Rodrigo Torres e João Torrão no hipismo, Catarina Costa no Judo, Gustavo Ribeiro no Skateboarding, Yolanda Hopkins no Surf e Jorge Lima e José Costa na Vela.

Nomes que entram diretamente para a história que Portugal escreveu em Tóquio. A esses juntam-se os dos outros atletas que defenderam as cores do país nestes jogos - foram 91. Todos os eles integram a equipa olímpica que foi a mais vitoriosa de sempre.

Veja também: