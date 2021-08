“A situação em que Nélson Évora colocou a comitiva portuguesa não foi fácil"

Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 foram os melhores de sempre para a comitiva portuguesa, que conseguiu conquistar quatro medalhas. Miguel Guerreiro, jornalista da SIC, acompanhou a prova mais importante do desporto mundial e faz um balanço da prestação portuguesa.

Para o jornalista, a situação mais difícil de gerir foi a polémica entre Pedro Pablo Pichardo e Nélson Évora.

“Houve a presença de um grande campeão português, o Nelson Évora, que não soube muito bem lidar com as quezílias que tem com Pedro Pichardo, desde que este chegou a Portugal. E isso foi um pouco difícil de gerir. Em termos desportivos e de ética desportiva, na presença portuguesa no Jogos Olímpicos, eu acho que essa foi a situação menos positiva – até menos do que alguns atletas de quem se esperava mais que não conseguiram superar-se, porque acontece”, diz o jornalista.