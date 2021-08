Com a palavra "Arigato" - que significa "obrigado" - os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 despedem-se. Desta prova atípica, devido à pandemia, ficam as alegrias de quem se superou e até subiu ao pódio e as lágrimas de quem não conseguiu atingir os seus objetivos.

As imagens que marcam estas olimpíadas incluem quatro medalhas portuguesas: Pedro Pablo Pichardo, Patrícia Mamona, Jorge Fonseca e Fernando Pimenta ficaram já na história das respetivas modalidades e juntam-se a tantos outros atletas portugueses já galardoados.

