Três dias de luto nacional pela morte de Jorge Sampaio

O primeiro-ministro, António Costa, confirmou esta sexta-feira três dias de luto nacional pela morte do antigo Presidente da República Jorge Sampaio.

Os dias serão este sábado, domingo e segunda-feira, adiantou António Costa.

"Em contacto com a família, serão ainda hoje anunciadas datas, locais e horários das cerimónias fúnebres", acrescentou.

Numa conferência de imprensa a partir do Palácio de São Bento, em Lisboa, o primeiro-ministro lamentou a morte do antigo Presidente da República e destacou o seu "sentido cívico".

"Para Jorge Sampaio, o exercício dos seus múltiplos cargos políticos foram sempre - e só - mais uma forma de exercer a sua cidadania", afirmou.

António Costa recorda-o como um "lutador pela liberdade e democracia".

MORREU JORGE SAMPAIO

O antigo Presidente da República morreu esta sexta-feira, a informação foi confirmada por fonte da família. Estava internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, desde o dia 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias. Jorge Sampaio tinha 81 anos.

Sampaio estava de férias com a família no Algarve quando teve de ser internado no Hospital de Portimão, tendo depois sido transferido para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde era acompanhado.

