Cortejo fúnebre de Jorge Sampaio percorreu 18 quilómetros

Até chegar ao antigo Museu dos Coches, o cortejo fúnebre Jorge Sampaio percorreu 18 quilómetros e algumas das principais ruas da cidade de Lisboa.

A passagem pela Câmara Municipal de Lisboa foi um dos momentos mais emotivos.

Jorge Sampaio morreu na sexta-feira, aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras, no distrito de Lisboa, onde estava internado desde 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre sábado e segunda-feira, pela morte do antigo Presidente da República e secretário-geral do PS, e cerimónias fúnebres de Estado.

O velório, no antigo picadeiro real que fica junto ao Palácio de Belém, estará aberto ao público entre as 12:00 e as 23:00 de hoje.

