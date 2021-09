Jorge Sampaio: cortejo fúnebre de 40 minutos preparado ao milímetro

Entre o Mosteiro dos Jerónimos e o cemitério do Alto de São João, o cortejo fúnebre de Jorge Sampaio fez um percurso de 40 minutos. As cerimónias públicas terminaram por volta das 13:00 horas ao som das palmas de centenas de pessoas.

O protocolo de Estado desenhou a cerimónia a régua e esquadro. O cortejo passou primeiro pela Avenida da Índia, depois pela 24 de Julho, Ribeira das Nauas e Praça do Comércio. Quando o carro funerário se perfilou com a estátua de D. José, cinco caças da Força Aérea sobrevoaram-no.

A seguir, o funeral de Estado percorreu as avenidas Infante D. Henrique, Mouzinho da Silveira, Praça Paiva Xouceiro e rua Morais Soares. Às 12:38 horas, 40 minutos depois de ter saído do Mosteiro dos Jerónimos, o cortejo chegou ao cemitério do Alto de São João.

Mais de 160 militares dos três ramos das Forças Armadas formaram a guarda de honra no exterior do cemitério, com a arrepiante marcha de Chopin a ouvir-se em fundo. O pelotão de fuzileiros adensou o ambiente, ao disparar três tiros de salva.

Perto das 13:00 horas, a bandeira nacional que cobria a urna assumiu a forma de um presente do Estado, de reconhecimento à familia pelos serviços prestados.

