Depois de o Patriarcado ter desmentido o chefe de Estado, o Presidente Marcelo revelou que o que mais o choca neste momento é o projeto previsto para um segundo palco. Sim, há mais um palco. Vai ser instalado no Parque Eduardo VII, avança o jornal Expresso. E também terá um custo significativo: entre um milhão e meio e dois milhões.

Face a estes custos, Marcelo Rebelo de Sousa sugere que em vez disso seja montado no Parque Eduardo VII o que designa por "altarzinho".

Será aqui que vai decorrer a missa de abertura das Jornadas, presidida pelo Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, a 1 de agosto.

O Expresso explica que este segundo palco está a ser projetado como um plano B, para o caso de não ser possível celebrar a missa final no Parque Tejo - o que faz com que tenha vindo a ser pensado com uma dimensão superior ao necessário.

Terá torres com 27 metros de altura onde é suposto ter pessoas a cantar e a dançar. Além do valor, há outro problema com este segundo palco. Ao contrário da obra no Parque Tejo, o já famoso altar-palco, este não ficará para o futuro.

As Jornadas Mundiais da Juventude vão acontecer não em um ou dois, mas sim em cinco palcos:

Parque Tejo (onde estará o polémico altar-palco)

Parque Eduardo VII

Terreiro do Paço

Alameda d. Afonso Henriques

Parque da Bela Vista

Nestes três últimos, a ideia é fazer palcos mais pequenos, mas ainda nada está contratualizado.