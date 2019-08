Defesa de Lula da Silva pede libertação alegando que procuradores agiram por ódio

A defesa do ex-Presidente brasileiro Lula da Silva, preso desde abril de 2018 por corrupção, interpôs esta terça-feira mais um pedido de liberdade no Supremo Tribunal Federal (STF), por considerar que os procuradores agiram motivados pelo ódio.

Os advogados apresentaram como prova cópias de uma reportagem publicada hoje na qual o portal de notícias UOL divulga gravações de conversas nas quais os procuradores do caso de Luíz Inácio Lula da Silva ironizaram a dor sofrida pelo ex-chefe de Estado aquando da morte da sua mulher, de um seu irmão e de um neto.

"As mensagens reforçam a já evidente parcialidade, perseguição e desvios funcionais dos procuradores contra Lula e a sua família", afirma uma mensagem divulgada na conta oficial do ex-Presidente do Brasil no Twitter.