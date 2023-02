SC Braga: Joe Mendes, Pizzi e Bruma inscritos na Liga Conferência

Os reforços de 'inverno' Joe Mendes, Pizzi e Bruma são as novidades da lista de inscritos do Sporting de Braga para disputar a Liga Conferência Europa de futebol, na qual vai defrontar os italianos da Fiorentina.

O lateral direito sueco Joe Mendes, o médio Pizzi e o extremo Bruma, todos reforços dos últimos dias do mercado de transferências, são os destaques da lista de 43 jogadores (19 dos quais da lista B, reservada aos mais jovens) entregue pelos minhotos à UEFA.

O jovem Roger, que só participou num jogo pela equipa principal (15 minutos na Taça da Liga), foi 'promovido' para a lista A e, da lista B, merece destaque a inclusão dos internacionais sub-17 João Vasconcelos (médio) e Dinis Rodrigues (avançado), ambos com 17 anos.

Em relação à lista inicial, saíram:

Vitinha : transferido para os franceses do Marselha;

: transferido para os franceses do Marselha; Fabiano : emprestado aos turcos do Kasimpasa;

: emprestado aos turcos do Kasimpasa; Bruno Rodrigues : emprestado aos turcos do Karagumruk;

: emprestado aos turcos do Karagumruk; Hernâni : emprestado ao Paços de Ferreira;

: emprestado ao Paços de Ferreira; Diego Lainez: emprestado ao Tigres, do México, pelo Bétis.

O Sporting de Braga recebe a Fiorentina em 16 de fevereiro, na primeira mão do 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa, jogando a segunda mão em Florença, uma semana depois.

Os bracarenses ficaram pelo terceiro lugar do grupo D da Liga Europa, atrás dos belgas do Union St. Gilloise e dos alemães do Union Berlin, e apenas à frente dos suecos do Malmö, 'caindo' para a terceira prova da UEFA.

Lista A de jogadores inscritos pelo Sporting de Braga na Liga Conferência Europa: