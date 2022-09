Champions: Benfica tenta manter pleno de vitórias na receção ao Maccabi Haifa

O Benfica vai tentar manter esta terça-feira o pleno de triunfos na época futebolística 2022/23 na receção aos israelitas do Maccabi Haifa, no primeiro jogo do Grupo H da Liga dos Campeões.

A formação comandada pelo alemão Roger Schmidt conta por vitórias todos os nove jogos já disputados, incluindo os quatro da qualificação para a 'Champions' e os cinco da I Liga, que lhe valem a liderança isolada.

Os 'encarnados' devem apresentar um 'onze' semelhante ao da receção ao Vizela, com António Silva ao lado do veterano Otamendi, dadas as lesões entre os defesas centrais, e, provavelmente, a estreia do alemão Julian Draxler, como suplente.

Na 17.ª presença entre a 'elite' do futebol europeu, o Benfica aspira a qualificar-se para os oitavos de final, num grupo com as 'estrelas' do Paris Saint-Germain e com a consagrada Juventus, tendo os bicampeões israelitas como adversário mais acessível.