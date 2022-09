Sporting prepara receção ao Tottenham com duas baixas

O Sporting recebe esta terça-feira o Tottenham para a Liga dos Campeões. Rúben Amorim tem duas baixas na defesa para a receção à equipa inglesa e terá de proceder a mudanças no eixo defensivo.

Os ‘leões’ começaram a campanha na Liga dos Campeões da melhor maneira possível. Venceram o Eintracht Frankfurt por 3-0 na semana passada, e agora vão tentar repetir a proeza em solo português contra o clube treinado pelo italiano Antonio Conte. Mas a missão do Sporting não se afigura simples, uma vez que vai enfrentar uma equipa que ainda não perdeu qualquer jogo esta época, e ocupa o terceiro posto da liga inglesa.

No embate deste terça-feira não estarão presentes os defesas St. Juste e Luís Neto que se lesionou no joelho esquerdo no decorrer do último encontro diante do Portimonense. Gonçalo Inácio também foi substituído nessa partida mas apenas por precaução, e esta segunda-feira já treinou com os restantes companheiros sem limitações, e à partida será uma opção para o eixo defensivo leonino. Para render os defensores do Sporting, Rúben Amorim tem à sua disposição Matheus Reis e Ricardo Esgaio.

O jogo que decidirá a liderança do grupo D está marcado para as 17:45 em Alvalade e será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic.