Liga dos Campeões: só a vitória importa ao FC Porto

O FC Porto joga esta quarta-feira frente ao Bayer Leverkusen sem Pepe, que está lesionado. Para a partida que pode ser decisiva para o futuro dos dragões na Liga dos Campeões, viajaram 25 convocados com destaque para os regressos de Marcano e Gonçalo Borges.

Na antevisão do jogo, o técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, considerou o FC Porto como uma das "melhores equipas" do futebol europeu e destacou a importância de Sérgio Conceição e Pepe, que vai falhar o duelo da Liga dos Campeões.

Do lado portista, o futebolista Stephen Eustáquio disse que o FC Porto só pensa em "vencer", , apesar de esperar um adversário com "motivação extra" por ter um novo treinador.

O romeno István Kovács vai arbitrar o desafio de quarta-feira em Leverkusen, no qual qual terá como assistentes os compatriotas Ovidiu Artene e Mihai Marica, enquanto o italiano Paolo Valeri será o videoárbitro.

Num Grupo B liderado pelo Club Brugge com nove pontos, FC Porto, Bayer Leverkusen e também Atlético Madrid chegam a esta fase todos empatados, com três.