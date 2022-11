Champions: Benfica goleia e consegue liderança do grupo

O Benfica venceu esta quarta-feira o Maccabi Haifa por 6-1, num jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Com este resultado, os encarnados ultrapassaram o PSG e subiram à liderança do grupo H.

O primeiro golo foi marcado por Gonçalo Ramos aos 20 minutos. O empate surgiu ao minuto 26' com um penálti de Tjaronn Chery. Na segunda parte, o Benfica entrou goleador: Peter Musa marcou aos 59 minutos, Grimaldo fez o terceiro passado 10 minutos, Rafa o quarto aos 73, Henrique Araújo o quinto aos 88' e João Mário fechou o marcado aos 90+2.

No final do jogo, o treinador do Benfica disse que a equipa mereceu liderar o grupo H e elogiou o desempenho dos jogadores em campo.