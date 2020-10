Rio Ave cai nos penáltis frente ao Milan e está fora da Liga Europa

O Rio Ave foi esta quinta-feira eliminado no play-off da Liga Europa pelo AC Milan, no desempate por penáltis (8-9), após um empate a dois golos construído ao longo de 90 minutos, seguidos de prolongamento.

A equipa italiana inaugurou o marcador por Saelemaekers (51'), mas golos de Francisco Geraldes (72') e Gelson Dala (91') carimbaram a reviravolta.

Quando tudo apontava para o triunfo da equipa vila-condense, o Milan empatou por Çalhanoğlu, no último minuto do prolongamento, na cobrança de um penálti, cuja falta resultou na expulsão de Borevković, defesa do Rio Ave.

No desempate por penáltis, o emblema italiano levou a melhor (8-9).

Benfica e SC Braga serão assim as únicas equipas portuguesas na fase de grupos da Liga Europa, cujo sorteio está agendado para esta sexta-feira às 12h00 e terá transmissão em direto na SIC Notícias.