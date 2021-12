Liga Europa: Eintracht de Frankfurt garante primeiro lugar do grupo D 

O Eintracht de Frankfurt de Gonçalo Paciência garantiu o primeiro lugar do Grupo D, da Liga Europa, após o empate por 1-1, com o Fenerbahçe.

No outro jogo do grupo, o Olympiacos de Pedro Martins perdeu por 1-0 com o Antuérpia.

O Eintracht de Frankfurt segue para os oitavos de final. Com o segundo lugar, o Olympiacos vai ao play-off o Fenerbahçe cai para a Liga Conferência.

