Liga Europa: SC Braga recebe líder da Liga alemã na quinta-feira

O Sporting de Braga enfrenta na quinta-feira um dos testes mais duros na Liga Europa de futebol, ao receber o Union Berlim, sensacional líder do campeonato alemão, na segunda jornada do Grupo D.

O clube é protagonista de um início de época 2022/23 irrepreensível, os minhotos lideram a poule, depois de se terem imposto na estreia, em Malmö, por 2-0, em igualdade com os belgas do Union Saint-Gilloise, que surpreenderam na ronda inaugural, ao vencerem por 1-0 em Berlim.

A primeira derrota da equipa germânica nesta temporada pode dificultar a tarefa dos minhotos, uma vez que novo desaire deixará o Union Berlim em situação delicada na luta pela continuidade na prova - reservado aos dois primeiros classificados -, mas também colocar os visitantes sob pressão. A formação da capital alemã parece, no entanto, estar a conviver impecavelmente com o protagonismo, tendo-se isolado este fim de semana no comando da Bundesliga, na qual, tal como sucede com o Braga na I Liga, após seis jornadas, ainda não perdeu.

A entrada em falso na Liga Europa é remediável, mas, da mesma forma que os arsenalistas olharão com apreensão para o adversário, os germânicos não estarão menos impressionados com o desempenho do segundo classificado do campeonato português, apenas atrás do Benfica, líder 100% vitorioso.

Depois de ter empatado na receção ao Sporting (3-3), no primeiro jogo da época, a equipa treinada por Artur Jorge somou seis triunfos consecutivos, entre os quais na Suécia, com golos de Bruno Rodrigues e Ricardo Horta, que se manteve no Minho, apesar do interesse do Benfica na sua contratação.

O encontro entre o Sporting de Braga, que já alcançou a final da Liga Europa, em 2010/11, perdida para o FC Porto (1-0), e o Union Berlim disputa-se no Estádio Municipal de Braga, a partir das 20:00, à mesma hora que Saint-Gilloise e Malmö se defrontam na Bélgica. As outras duas equipas orientadas por treinadores portugueses tiveram sortes distintas na jornada de abertura, com a Roma, comandada por José Mourinho, a perder por 2-1 na Bulgária, diante do Ludogorets, enquanto o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, impôs-se pelo mesmo resultado na receção ao Dínamo Kiev.

A equipa italiana procura recuperar os pontos perdidos ao defrontar em casa os finlandeses do HJK, com os espanhóis do Betis a receberem o Ludogorets num jogo entre líderes do Grupo C, tal como sucede na poule B, com a visita do Fenerbahçe aos franceses do Rennes.

O Manchester United foi batido por 1-0 no seu estádio pela Real Sociedad e tenta retificar o erro na Moldova, ante o Sheriff. Os ingleses ainda necessitam de confirmar o estatuto de favorito a atingir a final da competição, marcada para 31 de maio de 2023, na Puskas Arena, em Budapeste.