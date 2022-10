A derrota a Alemanha deixa o SC Braga no terceiro lugar do grupo e diz que já não depende de si para continuar em prova. O treinador e os jogadores consideram que o jogo ficou marcado pelo erro da equipa de arbitragem, com influência no resultado.

Com a continuidade nas provas europeias já assegurada, por via da Liga Conferência Europa, o Sporting de Braga, para se apurar para o 'play-off' da Liga Europa, tem de vencer o Malmö e esperar por um deslize do Union Berlim em casa do Saint-Gilloise.