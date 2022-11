SC Braga vence Malmö mas fica fora da Liga Europa

O Sporting de Braga venceu esta quinta-feira o Malmö por 2-1, num jogo a contar para a fase de grupos da Liga Europa. No entanto, o resultado é insuficiente para os minhotos seguirem para o play-off da Liga Europa e cai para a Liga Conferência.

O primeiro golo do SC Braga foi marcado por Ricardo Horta aos 36 minutos e o segundo por Álvaro Djaló aos 55'. O Malmö ainda marcou um golo aos 77 minutos.

Os minhotos ficaram em terceiro lugar do grupo D, com dez pontos. O Union St Gilloise manteve-se na liderança, apesar de ter perdido com a Union Berlin, que ficou em segundo lugar, com 12 pontos. O Malmö ficou em último lugar com zero pontos.