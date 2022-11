O Manchester United venceu a Real Sociedad por 1-0, mas ficou no segundo lugar do Grupo E, atrás da equipa espanhola. A equipa de Cristiano Ronaldo vai jogar o play-off para se tentar manter na Liga Europa.

No outro jogo do grupo E, o Sheriff recebeu e venceu o Omonia por 1-0. O golo foi marcado quase no fim do jogo e a equipa moldava vai jogar a Liga Conferência.