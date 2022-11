Situação inédita na Liga Europa: quatro equipas terminam com oito pontos

O Grupo F chegou à última ronda com todas as quatro equipas com possibilidades de seguir em frente, com os holandeses do Feyenoord a acabarem no primeiro lugar e com lugar reservado nos 'oitavos', e os dinamarqueses do Midtjylland no segundo posto, com todas as equipas empatadas com oito pontos.

No Grupo G, o Nantes juntou-se ao Friburgo, com um triunfo na Grécia sobre o Olympiacos, por 2-0, e, no Grupo H, o Mónaco goleou em casa o Estrela Vermelha, por 4-1, com Gelson Martins a assistir ao jogo do banco, e assegurou o segundo lugar, atrás do Ferencvaros.