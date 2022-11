Com o primeiro lugar ainda em disputa no Grupo A, o Arsenal confirmou os 'oitavos' em Londres perante o Zurique (1-0), com Fábio Vieira a titular e Cedric Soares na segunda parte, de nada valendo ao PSV Eindhoven o triunfo na Noruega sobre o Bodo/Glimt (2-1). Os holandeses seguem para o 'play-off'.

Classificação do Grupo A



Arsenal - 15 pontos

PSV - 13 pontos

Bodo/Glimt - 4 pontos

Zurich - 3 pontos