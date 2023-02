O jogador do Sporting, Pedro Gonçalves, bisou na partida contra o Midtjylland com outro remate longe da baliza, colocando a equipa “verde e branca” mais próxima do apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa.

Na segunda mão do play-off da competição, Pote não poupou nos remates e bisou na partida.