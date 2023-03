Sporting cumpriu o último treino antes do embate frente ao Arsenal

O Sporting ultimou esta manhã a preparação para o jogo com o Arsenal, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Para este embate, Rúben Amorim apenas não poderá contar com o lesionado Daniel Bragança e com o castigado Manuel Ugarte.

O Sporting recebe esta quinta-feira, a partir das 17:45, os ingleses do Arsenal, em partida a contar para a Liga Europa. O Sporting já realizou o derradeiro treino antes da primeira mão da eliminatória.

O treino desta manhã ficou marcado pelas celebrações de aniversário do jovem Fatawu que faz hoje 19 anos.

Bragança e Ugarte de fora das opções

O técnico dos “leões” apenas não pôde contar com a presença de Daniel Bragança, que se encontra afastado do plantel desde julho de 2022, depois de ter contraído uma lesão no joelho direito.

O jovem uruguaio Manuel Ugarte treinou com os restantes companheiros, mas não será opção para a partida frente aos “gunners” por se encontrar a cumprir um jogo de suspensão.

Amorim fala à comunicação social a partir das 19:30

Ainda hoje, Rúben Amorim fala aos jornalistas, juntamente com um dos seus atletas, em antevisão do jogo desta quinta-feira.

O árbitro que apitará o embate europeu dos “verdes e brancos” será o alemão Tobias Stieler, de 41 anos, que terá Christian Gittelmann e Mark Borsch como assistentes.

A partida será transmitida em direto na SIC e no site da SIC Notícias.