EuroBic encerra relação comercial com Isabel dos Santos

O banco EuroBic anunciou esta segunda-feira, num comunicado, que vai encerrar a relação comercial com entidades controladas pelo universo Isabel dos Santos e "pessoas estreitamente relacionadas com a mesma".

Apesar do sigilo a que o banco está sujeito, esclareceu ainda que "os pagamentos ordenados pela cliente Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) à Matter Business Solutions respeitaram os procedimentos legais e regulamentares".

A posição terá sido tomada para pressionar a empresária angolana a sair do EuroBic, antigo BPN, do qual detém mais de 40% do capital. A SIC sabe que o Banco de Portugal pretende alterar a estrutura acionista do banco, tendo já criado um grupo de trabalho para avaliar a situação. O supervisor bancário pediu esclarecimentos ao EuroBic, avançou num comunicado.

A decisão surge na sequência de uma investigação levada a cabo pelo Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação, intitulada de Luanda Leaks, a maior investigação jornalística alguma vez feita aos negócios da empresária angolana Isabel dos Santos. Mais de 715 mil documentos foram analisados por 120 jornalistas dos maiores órgãos de comunicação social de todo o mundo começaram a ser divulgados.

O Expresso e a SIC associaram-se a este consórcio internacional e revelam como a filha do antigo Presidente de Angola fez chegar pelo menos 115 milhões de dólares dos cofres da Sonangol a uma sociedade do Dubai, controlada por pessoas próximas. Todas elas portuguesas.

