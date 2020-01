O procurador-geral de Angola garante que Isabel dos Santos não será detida à chegada a Luanda, caso se apresente voluntariamente para responder no processo crime.

Em entrevista à SIC e ao Expresso, Hélder Pitta Groz responde ainda diretamente à filha do antigo chefe de Estado, que recentemente justificou a ausência de Angola por causa da violência. O procurador diz que a culpa dessa violência é do dinheiro que saiu ilicitamente do país.



Uma entrevista para ver no Jornal da Noite.