Tchizé dos Santos diz que irmã tem dívida com Angola

Tchizé dos santos lançou esta quinta-feira um repto à irmã, que está no centro da investigação Luanda Leaks. A ex-deputada do MPLA desafia Isabel dos Santos a devolver 75 milhões de dólares aos cofres do estado angolano.

LUANDA LEAKS: A INVESTIGAÇÃO

A Luanda Leaks, uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação, é a maior investigação jornalística alguma vez feita aos negócios da empresária angolana Isabel dos Santos. Mais de 715 mil documentos foram analisados por 120 jornalistas dos maiores órgãos de comunicação social de todo o mundo começaram a ser divulgados.

O Expresso e a SIC associaram-se a este consórcio internacional e revelam como a filha do antigo Presidente de Angola fez chegar pelo menos 115 milhões de dólares dos cofres da Sonangol a uma sociedade do Dubai, controlada por pessoas próximas. Todas elas portuguesas.

