PGR de Angola desmente negociações com Isabel dos Santos

Depois de o procurador-geral de Angola, Hélder Pitta Gróz, ter admitido ao semanário Expresso, que as reuniões com os advogados de Isabel dos Santos "eram um sinal ténue" para poder chegar a acordo com a empresária angolana, a Procuradoria Geral de Angola, diz agora, em comunicado, que não está em curso qualquer negociação com Isabel dos Santos ou representantes, relativamente aos processos criminais e cíveis que decorrem contra a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos.

O comunicado de três pontos, em resposta às notícias divulgadas ontem, sublinha que não há qualquer posicionamento, manifestação ou ato da Procuradoria Geral de Angola a respeito de iniciativas de negociação com a cidadã Isabel dos Santos e reforça que a Procuradoria Geral da República continua, sim, a exercer o papel de autoridade responsável pela Instrução preparatória dos processos em curso contra a empresária angolana.