Luanda Leaks

Luanda Leaks: onde está Isabel dos Santos?

Loading...

Procurada pela Interpol, Isabel dos Santos está há mais de 2 meses encurralada no Dubai. Uma investigação do site internacional Bellingcat, especializado em verificar dados em fontes abertas, concluiu que a empresária angolana deixou de viajar a partir do momento em que foi emitido um alerta vermelho para a sua detenção.