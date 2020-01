Portugal condenado a indemnizar famílias dos universitários que morreram no Meco em 2013

Queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos foi interposta pelo pai de um jovem, mas representa todas as famílias dos seis estudantes que morreram durante as praxes.

O Tribunal acusa a investigação de prejudicar a obtenção de provas e o apuramento da culpa.

O caso aconteceu há seis anos e acabou por ser arquivado.