Três grandes ainda têm muito por definir no mercado de transferências

No Sporting...

Bruno Fernandes tem vários interessados e é expectável que o futuro do médio do Sporting seja clarificado nas próximas semanas.

Inglaterra chama pelo português com o Tottenham e o Manchester United a estarem na linha da frente dos interessados. Mas de Itália chega a notícia que de também o Inter de Milão está na corrida pela compra de Bruno Fernandes.

Heino Kalis

No Benfica...

A imprensa espanhola fala do interesse do Atlético de Madrid em João Félix.

Pedro Nunes

Ainda no Sporting, Wendel representou a seleção do Brasil no Torneio de Toulon, e as boas prestações do jovem de 21 anos fizeram despertar a cobiça de alguns clubes europeus. CSKA Moscovo e Borussia Dortmund estão atentos ao desenvolvimento do médio.

O jornal Marca diz que o objetivo dos “colchoneros” é fazer de Félix aquilo que já fez com Paulo Futre, Fernando Torres e Sérgio Aguero, ou seja, todos eles chegaram muito jovens a Madrid e acabaram por se tornar figuras marcantes na história do clube.

Rúben Dias saiu bem cotado da Liga das Nações, e com uma cláusula de 60 milhões de euros poderá ser um alvo apetecível.

No FC Porto...

Depois da contratação do lateral argentino Renzo Saravia, é notícia o interesse de Sérgio Conceição em Zé Luís. O avançado joga no Spartak de Moscovo e já trabalhou com o treinador dos azuis e brancos na época 2014/15 quando ambos estavam no Sporting de Braga.

Sergei Karpukhin

Os “dragões” estão também atentos a Mariano Diaz do Real Madrid. O jogador foi contratado há um ano ao Lyon por 25 milhões de euros, mas esta época não correu bem ao avançado. Sem espaço no plantel, Mariano Diaz está de saída.

Para além do FC Porto, Valência, Sevilha, Bétis e Lyon já perguntaram pelo jogador aos responsáveis do Real Madrid.