Ronaldo de saída da Juventus? Jorge Mendes foi a Turim com proposta do Manchester City 

Intensificam-se os rumores de que Cristiano Ronaldo pode sair da Juventus nos próximos dias.

Esta quinta-feira, Jorge Mendes deslocou-se a Turim com uma proposta do Manchester City. Ronaldo tinha tudo acertado com os campeões ingleses, que pretendiam trocar Sterling por CR7.

Segundo o jornal espanhol AS, a Juventus até está disposta a vender Ronaldo, mas não aceita as condições do City. Os italianos querem 30 milhões de euros para equilibrar financeiramente o clube.

O Manchester City de Pep Guardiola tem um contrato de dois anos à espera do internacional português, mas ainda muito terá de ser feito para que haja entendimento entre todas as partes.