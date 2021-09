O campeão mundial Antoine Griezmann está de regresso ao Atlético de Madrid depois de duas temporadas no Barcelona, numa cedência até ao final da temporada com mais uma de opção, anunciou na terça-feira o campeão da Liga espanhola de futebol.

Segundo a nota publicada no sítio oficial do Atlético de Madrid, a cláusula do empréstimo pode ser renovada por ambas as partes por mais um ano.

Depois de forçar a saída para os 'blaugrana', nos quais, apesar dos 35 golos apontados, ficou aquém das expetativas, o avançado francês de 30 anos regressa aos 'colchoneros' para a sexta época sob o comando de Diego Simeone, pelos quais marcou 133 golos.

O campeão mundial em 2018 pela seleção francesa - com 95 internacionalizações e 38 tentos - vai agora partilhar balneário com o internacional português João Félix, os ex-FC Porto Héctor Herrera e Felipe e reencontrar o guarda-redes ex-Benfica e Rio Ave Jan Oblak, tal como o antigo colega 'blaugrana' Luis Suárez.

