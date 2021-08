As transferências dos três grandes no último dia do mercado

O mercado de transferência fechou e o Sporting fechou o negócio Nuno Mendes com o PSG. O defesa foi emprestado com uma opção de compra de 40 milhões de euros. Benfica e FC Porto também registaram mexidas.

O último dia de mercado de transferências trouxe muitas movimentações e em Portugal quem mais se destacou foi o Sporting. Nuno Mendes vai ser jogador do Paris Saint-Germain, que paga sete milhões de euros pelo empréstimo de um ano com uma opção de compra de 40 milhões.

Se cumprir os objetivos propostos, Nuno Mendes pode render ao Sporting mais de 50 milhões de euros.

Este negócio inclui ainda a cedência de Pablo Sarabia. O espanhol é avançado e vai jogar no Sporting por um ano com o PSG a pagar 100% do salário.

Este foi maior negócio no último dia de mercado. Um dia atarefado para a direção de Frederico Varandas, que conseguiu ainda emprestar Sporar ao Middlesbrough, Gonzalo Plata ao Valladolid e Doumbia ao Zulte.

No Benfica também houve movimentações. A grande novidade foi a chegada de Valentino Lazaro. O austríaco chega emprestado pelo Inter de Milão e confirma um negócio que já vinha sendo dado como provável há um mês.

O Benfica chegou ainda a acordo com Samaris para a rescisão do contrato, e assim passa a ser um jogador livre. Chiquinho foi emprestado ao Braga, Jota ao Celtic e Carlos Vinícius ao PSV por dois anos.

O FC Porto também se mexeu no mercado, mas só houve saídas. Diogo Leite foi emprestado ao Braga com uma opção de compra de 12 milhões de euros e Romário Baró também foi emprestado, mas ao Estoril.

O FC Porto precisava de fazer um forte encaixe, mas não vendeu nenhum jogador. Luís Diaz, Corona e Sérgio Oliveira continuam no clube.