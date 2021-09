Clubes espanhóis muito ativos no último dia de mercado 

O fecho do mercado de transferências trouxe algumas surpresas na Europa, onde foram várias as mudanças de última hora.

Os clubes espanhóis estiveram muito ativos no último dia de mercado, com destaque para o Atlético de Madrid que garantiu o francês Antoine Griezmann por empréstimo do Barcelona.

O clube espanhol pretendia incluir jogadores no negócio, como João Félix e Saul Niguez, mas a proposta foi recusada. O Barcelona preencheu a vaga com Luuk De Jong, que chega a Camp Nou cedido pelo Sevilha.

No Real Madrid, foi garantido o médio Eduardo Camavinga, de 18 anos, que assinou por seis épocas.

Os merengues ainda esperaram por uma reviravolta nas negociações para contratar Kylian Mbappé ao Paris Saint-Germain, que recusou uma proposta de 200 milhões de euros.

A partir de janeiro, Mbappé fica livre para negociar a ligação ao Real Madrid que tudo indica será consumada na próxima época.